Video Detik-detik Rocky Gerung Hentikan Orasinya Saat Azan Berkumandang 'Perintah Terbaik Hari ini'

TRIBUN-TIMUR.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung berkesempatan menyampaikan orasinya di Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Untuk Pemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Gedung Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019).

Saat menjadi pembicara dalam deklarasi tersebut, Rocky Gerung memulainya dengan menyindir soal acara pembagian sertifikat tanah.

"Sebelum saya mulai, kenapa banyak kursi kosong di tengah?" kata Rocky sambil menunjuk kearah para pendukung Prabowo Subianto yang ada dihadapannya.

Rocky Gerung (Youtube)

Sontak terdengar riuh tawa dan sorakan dari para pendukung Prabowo-Sandi.

"Oh sorry, sorry. Saya pikir ini acara pembagian sertifikat tanah," katanya lagi.

Pernyataan itu lantas mendapatkan sorakan lebih ramai dari sebelumnya.

Saat sedang asyik menyampaikan orasinya tiba-tiba azan ashar berkumandang.

Dedi Gumelar yang menjadi MC acara tersebut terlihat merangkul Rocky.

Ia meminta Rocky menghentikan sejenak orasinya untuk menghormati kumandang azan.