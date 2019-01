Putri Veronica Tan Curhat Bahas Keluarga Usai Ahok Umumkan Mau Nikahi Puput Nastiti

TRIBUN-TIMUR.COM - Rencana pernikahan Basuki Tjahaja Purnama ( BTP) alias Ahok kian dekat.

Calon pengantin Puput Nastiti Devi pun sudah memutuskan mengundurkan diri dari satuan kepolisian.

Usai heboh gembar gembor dan viral di Media Sosial, putrinya dengan Veronica Tan, Nathania Purnama mencurahkan isi hatinya.

Unggahan tersebut Nathania Purnama bagikan melalui Instagram Instastory pribadinya @nata.decoco17, meski ia tak menyebut secara langsung masalah Ahok BTP akan menikahi Puput Nastiti Devi.

Dikutip dari akun Instagram @nata.decoco17, Minggu (27/1/2019), Nathania Purnama tampak mencurahkan isi hatinya melalui sebuah tulisan berbahasa Inggris.

Baca: VIDEO: Jembatan Munte Jeneponto Putus, Warga Minta Dibangunkan Jembatan Darurat

Baca: Ipang Wahid Berani Bersumpah, Bantah Bukan Pembuat Tabloid Indonesia Barokah

Baca: Wara Harap Polisi Segera Ungkap Dua Kasus Pembuangan Bayi di Parepare

Baca: Wawancara Eksklusif Liliyana Natsir usai Gantung Raket, Ungkap Momen Terpuruk Selama Jadi Atlet

Tak menyebut sedikitpun tentang Ahok BTP maupun Puput Nastiti Devi, Nathania Purnama justru melontarkan soal seseorang yang mengeksploitasi keluarganya.

Ia bahkan meminta agar membedakan mana sosok yang mengeksploitasi ataupun tidak sedang mengeksploitasi keluarganya.

"I hope you all can also differentiate between those who exploit my family and those who don't, (Aku harap kalia semua juga dapat membedakan antara mereka yang mengeksploitasi keluarga saya dan mereka yang tidak)," tulis Nathania.

Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut siapa sosok yang ia maksud dalam unggahannya.

Baca: DPRD Parepare Dituding Terima Dana Dinkes, Ini Kata Wakil Ketua Rahmat Sjamsu Alam

Baca: 7.000 Calon Jemaah Umrah Kaltim Minta Hamzah Mamba Berangkatkan Mereka

Baca: TRIBUNWIKI: Ini Cabang Gramedia, Hanya Ada 3 di Makassar

Baca: Harga Kopra Turun, Warga Laiyolo Baru Selayar Harap Pemerintah Naikkan Harga