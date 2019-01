Jadwal Lengkap Liga Inggris Pekan 24: Manchester United vs Burnley

TRIBUN-TIMUR.COM-- Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 24 di RCTI akan mulai bergulir Rabu (30/1/2019) akan dipanaskan pertandingan Manchester United vs Burnley dan Liverpool vs Leicester City.

RCTI lewat akun Instagram resminya memberikan bocoran jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 24 akan mulai bergulir mulai

Jadwal Liga Inggris pekan 24 baru dimulai tengah pekan depan karena di akhir pekan tadi sejumlah tim seperti Manchester United, Manchester City, Arsenal harus bertarung di Piala FA.

Pada Rabu (30/1/2019) jadwal Liga Inggris pekan 24 akan diwarnai enam laga.

Ada Arsenal vs Cardiff, Fulham vs Brighton, Wolves vs West Ham United, Huddersfield vs Everton, Newcastle vs Manchester City dan laga Manchester United vs Burnley.

Laga Manchester United vs Burnley dijadwalkan disiarkan langsung oleh RCTI.

Liverpool dan Manchester City yang menguasai klasemen sementara Liga Inggris akan melakoni laga keesokan harinya.

Liverpool akan menjamu Leicester City, sedangkan Manchester City bertandang ke markas Newcastle United.

Laga ini dijadwalkan juga akan disiarkan langsung oleh RCTI.

Hingga pekan 23, klasemen Liga Inggris masih dipuncaki oleh Liverpool.

Liverpool (60) dibuntuti Manchester City (56), kemudian peringkat ketiga Tottenham Hotspur (51).