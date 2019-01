Ahmad Dhani Dipenjara, Once Mekel Jelaskan Nasib Konser Dewa 19 di Malaysia dan KPU Juga Bicara

Once Mekel

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUN-TIMUR.COM - Musisi Ahmad Dhani dipenjara, begini nasib konser Dewa 19 feat Ari Lasso & Once Mekel Reunion Live in Malaysia dan pencalonannya sebagai anggota DPR RI.

Musisi Once Mekel mengatakan konser Dewa 19 feat Ari Lasso & Once Mekel Reunion Live in Malaysia tetap berjalan meski Ahmad Dhani ditahan.

Meski demikian, ia mengaku tak tahu mengenai kabar rekan satu group musiknya itu ditahan mulai hari ini, Senin (28/1/2019), setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap rekannya itu.

"Terus terang saya baru tahu nih tentang apa yang terjadi ke Dhani ya, perkembangan kasusnya. Kalau tentang tanggal 2 Februari itu tetap jadi (konsernya)," kata Once Mekel saat dihubungi awak media, Senin (28/1/2019).

"Karena itu soal tanggal 2 Februari itu tetap jadi, show must go on," katanya menambahkan.

Once Mekel bersama personel Dewa 19 lainnya sudah mengantispasi apabila hal seperti ini terjadi. Sebab, saat konser direncanakan, status Ahmad Dhani sudah jadi tersangka kasus ujaran kebencian.

Nasib Pencalonannya

Musisi Ahmad Dhani sudah masuk Daftar Calon Tetap (DCT) pemilihan anggota DPR RI Dapil 1 Jawa Timur meliputi Surabaya dan Sidoarjo dari partai Gerindra.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut pihaknya masih menunggu hingga keputusan hukum tersebut berkekuatan hukum tetap alias inkrah.