Ada Apa? Fifi Lety Menyesal Bantu Perceraian Ahok & Veronica Tan, Terungkap Ada Sesuatu Dipaksakan

TRIBUN-TIMUR.COM - Akhirnya yang dinanti datang juga, Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama ( BTP) resmi bebas dari penjara.

Ahok sudah dipenjara 1,8 tahun di Mako Brimob.

Ahok BTP yang telah menceraikan Veronica Tan saat di penjara, kini dikabarkan tengah disibukkan dengan rencana pernikahannya dengan seorang wanita mantan polwan bernama Puput Nastiti Devi.

Namun sebuah fakta mengejutkan datang dari pengakuan sang adik, Fifi Lety Tjahaja Purnama yang rupanya masih menyimpan penyesalan atas pilihan jalan hidup Ahok.

Dikutip dari Tribun Wow, adik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, Fifi Lety Tjahaja Purnama, menanggapi banyaknya komentar netizen soal kisah asmara sang kakak.

Belakangan ini, memang banyak yang menyoroti soal pernikahan Ahok dengan Puput Nastiti Devi, serta hubungannya dengan mantan istri Ahok, Veronica Tan.

Hal tersebut disampaikan Fifi Lety di kolom komentar dalam unggahan Instagramnya, @fifiletytjahajapurnama, Minggu (27/1/2019).

Awalnya, Fifi Lety tampak mengunggah foto dirinya bersama kakek dan neneknya yang disebutkannya akan segera berusia 95 tahun.

"Selamat Hari Minggu, Doa restu kakek nenek Yg pertama tentunya akan jauh Lebih Baik. Really honor and love my soon to be 95 years old #grandparents .