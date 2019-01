150 Undangan di Gathering Four Points by Sheraton Makassar Ala Putih Abu-abu

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Sejumlah Karyawan menggunakan busana putih abu-abu pada acara Corporete Gathering yang berlangsung di Hotel Four Point by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar, Senin (28/1/2019). Kegiatan ini mengambil tema "Graduation Of Putih Abu-abu" dan dihadiri mitra dari Hotel tersehut. kegiatan ini juga menghadirkan bingang tamu Dark Enggel.