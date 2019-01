Kalla Toyota Urip Kenalkan Branch Manager Baru

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Kalla Toyota Cabang Urip Sumoharjo menggelar customer gathering di zona premium Kalla Toyota tepatnya di Garasi Nipah Mall, Jumat (25/1/2019) malam.

Branch Manager Kalla Toyota Urip yang baru, Ariefyanto Arsjad menuturkan, kegiatan ini digelar untuk mempererat silaturahim dengan customer yang sudah mempercayakan pembelian kendaraannya di Cabang Urip Sumoharjo.

"Sekalian juga, perkenalan saya sebagai Branch Manager yang baru di Kalla Toyota Cabang Urip Sumoharjo," kata Arief sapaannya.

Sebelumnya, Arief merupakan Branch Manager Kalla Toyota Cabang Cokroaminoto. Awal bulan ia mendapat tamanah baru.

"Nah ini amanah baru saya, pegang outlet terbesar. Posisinya sama sebagai Branch Manager, semoga sukses deh pokoknya, utamanya penjualan," ujarnya.

Seperti diketahui, sejak Arief memegang Kalla Toyota Cokroaminoto, penjualan terbesar ditorehkan cabangnya dua tahun terakhir. Bahkan 2018, kenaikan penjualan cukup besar.

Dalam acara tersebut, Arief juga memperkenalkan outlet Garasi Nipah Mall di Jl Urip Sumoharjo sebagai outlet khusus penjualan mobil kelas premium.

"Di outlet ini kita display mobil premium seperti New Alphard, Velfire, FT86, CHR, All NEW Camry, All New Corolla Altis dan Land Cruiser," katanya.

Khusus di Wilayah Makassar hanya outlet ini yang men-display kendaraan tersebut.