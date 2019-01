Jokowi Baru Sekali ke Sulsel, PDIP: Kita Lakukan Gerakan Door to Door

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP Sulawesi Selatan, Rudy Pieter Goni mengungkapkan saat ini tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden RI, Joko Widodo-Sandiaga Uno tetap bekerja.

"Tentu kita semua memantau keadaan dan melihat geliat masyarakat. Kami terus door to door (pintu ke pintu), Heart to Heart (hati ke hati), dan Hand to hand (tangan ke tangan)," kata Rudy, Sabtu (26/1/2019).

Ia mengungkapkan, kehadiran calon presiden dan wakil presiden RI tidak bisa menjangkau semuanya.

"Untuk menjangkau dibutuhkan tim yang solid," katanya.

Selain itu, tim Jokowi-Ma'ruf juga mempersiapkan program dan

mempersiapkan saksi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kami perkuat juga konsolidasi antara tim, partai pengusung, rasa, tokoh masyarakat dan tokoh nasional Sulsel," katanya.

Selama masa kampanye Pilpres 2019, Joko Widodo baru sekali ke Sulsel.

Sementara itu, KH Ma'ruf Amin belum pernah berkunjung ke Sulsel selama masa kampanye. (*)