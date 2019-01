Hari Ini, 1.000 Marchandise Dibagikan di Arte Poevera 2019

Panitia Arte Povera dari 17Agers menyerahkan poster di resaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Kamis (24/1/2019)

Laporan Tribun Timur, Desi Triana Aswan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -17Agers akan mengadakan Arte Poevera di Celebes Convention Center Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sabtu, (26/1/2019).

Kordinator Publikasi dan Dokumentasi, Muhammad Emir Yassiturusi Lawata (17) saat menyambangi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Jumat (26/1/2019) mengatakan akan membagian 1000 marchandise kepada 1000 pengunjung yang hadir.

Menurutnya, ini akan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang telah membeli tiket untuk dapat daatang lebih awal menikmati acara dari pertama hingga akhir.

"Ini pensi yang berbeda, sayang sekali kalau tidak datang lebih awal," jelasnya.

Kegiatan ini akan dimulai pada pukul 16.00 hingga selesai, dengan menampilkan bintang tamu dari band-band ternama.

Mulai dari Andra and The Backbone, Abdul and Coffee Theory, Navicula, Iksan Skuter, dan DJ Diskopantera, serta akan ada beberapa musisi lokal yang turut memeriahkan acara.

