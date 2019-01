Foto Dialog Sandiaga Uno Bahas OK OCE dengan Warga Makassar

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri dialog One Kota/Kabupaten/Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) yang berlangsung di Red Corner, Jl Yusuf Daeng Ngawing, Makasar, Sabtu (26/1/2019).