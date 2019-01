Novotel Makassar Launching Promo Chinese Food, Ada Ayam Panggang Gandum 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bulan Februari mendatang memasuki Tahun Baru Imlek.

Berbagai restoran hingga hotel tentunya menyajikan desain interior serta makanan khas Chinese . Tak terkecuali Novotel Makassar Grand Shayla.

Hotel yang berlokasi di Jl Chairil Anwar ini, Jumat (25/1/2019) launching Chinese Food Promotion di Square Restaurant Novotel Makassar Grand Shayla.

Adapun promonya yakni Chinese New Year Dinner, khusus Senin (4/2/2019) mendatang. Anda dapat menikmati makan malam sepuasnya hanya dengan Rp 185 ribu/orang. Disajikan 10 jenis makanan berbau oriental diantaranya Apple Soup with Fish Garoupa, Roasted Chicken with Chinese Style. Sedangkan menu spesial terdapat Yi Shang dan Nian Gao.

Juga dihibur dengan pertunjukan Barongsai, live music, dan door prize voucher menginap dihotel jaringan Accor Hotels di Indonesia.

Director of Sales Suryo Saputro mengatakan promo ini memang sengaja dihadirkan dalam menyambut perayaan tahun baru cina.

"Berdasarkan hasil survey, makanan Cina juga digemari oleh berbagai kalangan. Makanya kami coba hadirkan di Novotel,"katanya.

Selain itu Februari hingga April 2019, Novotel Makassar masih menawarkan promo Chinese Food. Seperti setengah Ayam Panggang Gandum hanya dengan merogoh kocek Rp 68 ribu. Selain dapat dinikmati langsung di Square Restaurant, Anda juga dapat take away.

Chinese Buffet All You Can Eat juga dapat Anda nikmati hanya dengan Rp 168 ribu/orang. Setiap hari Minggu pukul 12.00-15.00 Wita.

"Menu chinese kami 100% halal,"tambahnya.

Menu ini diracik oleh Executive Chef Anwar. Yang telah memiliki pengalaman banyak dibidang kuliner.

Suryo juga berharap kedepannya menu Ayam Panggang Gandum dapat menjadi menu andalan di Square Restaurant Novotel Makassar.

"Jadi kalau orang mencari dimana tempat makan Ayam Panggang Gandum, jawabannya itu di Novotel,"tambahnya.