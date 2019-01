Persib Tertinggi, PSM di Peringkat ke-8

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Persib Bandung memang tidak tampil sebagai juara kompetisi Liga 1 2018. Hanya saja, dalam urusan rating televisi (TVR), klub berjuluk Maung Bandung itu masih mendominasi sebagai klub dengan rating televisi (TVR) tertinggi sepanjang gelaran Liga 1 2018, berdasarkan rilis yang dikirim oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB), Kamis (24/1/2019)

Persib saat ini masih menjadi salah satu klub terbesar di kasta teratas sepak bola Tanah Air. Memiliki basis massa suporter yang banyak, setiap pertandingan Maung Bandung selalu menarik minat penonton untuk datang ke stadion.

Tidak hanya itu, penonton televisi saat Maung Bandung berlaga juga selalu tinggi. Laga Persib kontra Persija pada 23 September lalu yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) adalah buktinya.

Pertandingan sarat gengsi itu menjadi partai yang mampu meraih rating tertinggi di televisi dibanding laga Liga 1 2018 lainnya. Laga tersebut meraih hingga 6,2 persen dari total rating televisi (TVR) di Indonesia.

Bahkan dari tiga pertandingan dengan televisi rating (TVR) tertinggi di Liga 1 2018, kesemuanya melibatkan Persib Bandung. Diantaranya laga Persib kontra Persipura Jayapura pada pekan ke-8 meraih 5,1 persen dan Persebaya Surabaya melawan Persib pekan ke-9 dengan raihan TVR 5,1 persen.

Bagaimana dengan PSM ? Rating tim Laskar Pinisi berada di peringkat ke-8 dengan poin hanya 55,20. Sementara itu untuk televisi sharing (TVS), meskipun tidak mendominasi, pertandingan Maung Bandung tetap menempati urutan teratas.

Lagi-lagi, TVS tertinggi adalah laga Persib kontra Persija dengan raihan TVS mencapai angka 36,3 persen. TVR adalah perbandingan jumlah orang yang menonton dengan jumlah populasi TV. Kemudian untuk TVS yaitu perbandingan jumlah penonton terhadap total penonton di semua channel.

Dari total 306 pertandingan di kompetisi Go-Jek Liga 1 2018, hanya dua pertandingan yang tidak disiarkan langsung yaitu dua laga kandang awal Perseru Serui melawan PSM Makassar dan Bhayangkara FC. Rinciannya adalah 236 live televisi dan 68 live streaming.

Peringkat TVR Klub Liga 1 2018:

1. Persib Bandung: 127,20

2. Persija Jakarta: 124,20

3. Persebaya Surabaya: 95,20

4. Arema FC: 67,00

5. Bali United FC: 61,70

6. Sriwijaya FC: 57,10

7. PSMS Medan: 55,40

8. PSM Makassar: 55,20

9. Persela Lamongan: 48,40

10. PSIS Semarang: 47,70

11. Madura United FC: 47,10

12. Bhayangkara FC: 43,50

13. Mitra Kukar FC: 39,00

14. Borneo FC: 37,90

15. PS Barito Putera: 37,50

16. PS Tira: 30,20

17. Persipura Jayapura: 24,70

18. Perseru Serui: 13,40

Peringkat TVS Klub Liga 1 2018:

1. Persib Bandung: 653,80

2. Persija Jakarta: 652,60

3. Persebaya Surabaya: 520,20

4. Arema FC: 419,70

5. Sriwijaya FC: 328,30

6. PSMS Medan: 327,50

7. PSM Makassar: 307,90

8. Bali United FC: 300,90

9. PSIS Semarang: 276,20

10. Madura United FC: 273,60

11. Persela Lamongan: 270,50

12. Bhayangkara FC: 235,60

13. Mitra Kukar FC: 225,50

14. PS Barito Putera: 211,70

15. Borneo FC: 195,50

16. PS Tira: 165,50

17. Persipura Jayapura: 138,60

18. Perseru Serui: 74,00

Laga dengan nilai TVR (TV Rating) tertinggi:

1. Persib Bandung vs Persija Jakarta, Minggu (23/9) dengan TVR 6,2 persen.

2. Persib Bandung vs Persipura Jayapura, Sabtu (12/5) dengan TVR 5,1 persen.

3. Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, Kamis (26/7) dengan TVR 5,1 persen.

Laga dengan nilai TVS (TV Share) tertinggi:

1. Persib Bandung vs Persija Jakarta, Minggu (23/9) dengan TVS 36,3 persen.

2. Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Minggu (4/11) dengan TVS 29,2 persen.

3. Persija Jakarta vs Mitra Kukar FC, Minggu (9/12) dengan TVS 28,4 persen.

Laga dengan penonton streaming tertinggi:

1. Persib Bandung vs Persija Jakarta, Minggu (23/9) dengan total play 2.636.398.

2. Persija Jakarta vs Persib Bandung, Sabtu (30/6) dengan total play 1.373.492.

3. Persib Bandung vs PSMS Medan, Jumat (9/11) dengan total play 1.172.912.