Saingi Bohemian Rhapsody, Black Panther Catat Sejarah, Ini Daftar Lengkap Nominasi Piala Oscar 2019

TRIBUN-TIMUR.COM-Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) telah mengumumkan nominasi Oscar 2019, Selasa (22/1/2019).

Sejarah, untuk pertama kalinya, film superhero masuk nominasi Oscar untuk kategori Film Terbaik atau Best Picture.

Black Panther arahan sutradara Ryan Coogler mendapatkan total tujuh nominasi Oscar 2019.

King T’Challa di film Black Panther (Capture Youtube)

Dalam kategori Best Picture, film yang dibintangi Chadwick Boseman itu bersaing dengan BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A Star is Born, dan Vice.

Selain kategori film terbaik, Black Panther juga mendapatkan nominasi untuk kategori Best Costume Design, Best Sound Editing, Best Sound Mixing, Best Original Score, Best Original Song, dan Best Production Design.

Meskipun film-film superhero sudah pernah menjadi nomine bahkan menang dalam beberapa kategori Academy Awards, sebagian besar mereka hanya masuk dalam kategori teknis seperti Best Sound dan Visual Effects.

Pada tahun 2018, James Mangold dan Michael Green masuk nominasi Skenario Adaptasi Terbaik untuk film yang selalu diremehkan, Logan.

adegan berdarah dalam film Logan. (int)

Jauh sebelumnya pada 2009, mendiang Heath Ledger memenangkan piala Oscar sebagai Aktor Pendukung Terbaik berkat perannya sebagai penjahat paling terkenal di dunia komik, Joker, dalam The Dark Knight.

Secara keseluruhan, film karya sutradara Christopher Nolan itu meraih delapan nominasi Oscar, namun tidak masuk dalam kategori Best Picture.

Sementara film Wonder Woman, yang digadang-gadang akan masuk Oscar, terlewatkan.

Sebelum sampai ke Oscar, Black Panther sudah mengumpulkan pujian besar di sejumlah ajang penghargaan.

Black Panther masuk nominasi film terbaik Piala Oscar 2019 ()