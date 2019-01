Okupansi Hotel di Makassar Relatif Normal, Rata-rata 50 Persen

sanovra/tribuntimur.com

Manajemen Citadines Royal By Makassar berfoto bersama saat bertandang ke Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Jumat (18/1/19) sore. Kunjungan silaturahmi di awal tahun ini dihadiri oleh General Manager (GM) Yudhi Bakaria, Head of Promotion and Entertainment Mustahab Nur Iman, Sekretaris GM Chris, Management Room Division Abdurrahman, Chief Engineer Andi Taufik, Accounting Manager Darwin, Sales Marketing Riani, dan Chef Robby P Sandhy. Mereka disambut oleh Pemimpin Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung, Koordinator Liputan Jumadi Mappanganro, dan staf redaksi.