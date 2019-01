DPRD Parepare Sebut Kapal Milik PT Soechi Beberapa Kali 'Nakal'

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -Polemik terkait tumpahan minyak di Laut Parepare masih terus bergulir khususnya sumber minyak tersebut.

Saat RDP di DPRD Parepare disampaikan Ketua DPRD, Kaharuddin Kadir melontarkan PT Soechi ini memang kerap nakal.

"Data yang kami dapatkan memang PT Soechi (perusahaan pemilik Kapal Tangker MT Golden Pearl) beberapa kali nakal,"jelasnya, Selasa (22/1/2019).

Baca: AWAS 3 Jam Kedepan, Badai Terjang Makassar dan 6 Kabupaten di Sulsel

Baca: VIDEO: Pertama Kali, SMKN 1 Selayar Kebanjiran

Baca: VIDEO: Gelombang Pasang Rusak Kawasan Konservasi Penyu Mampie Polman

Hal yang sama dibenarkan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare, Fadly Agus Mante.

“Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya 1 kapal yang bermasalah, akar permasalahan ada di perusahaannya itu sendiri,” ungkap Fadly.

Sejumlah insiden kapal milik PT Soechi yang dikumpulkan:

-19 Mei 2010 – Soechi XIX menabrak KM Dian No. 1 sampai tenggelam

Soechi Chemical XIX menabrak KM Dian No. 1 di Teluk Jakarta dengan kecepatan penuh karena mengabaikan upaya awak KM Dian No. 1 berkomunikasi melalui radio VHF dan juga lampu sorot. Akibat kelalaian Soechi Chemical XIX maka KM Dian No. 1 tenggelam.

13 Oktober 2010 – MT Angelia XVI ditangkap oleh kapal patrol Polri karena “kencing”

MT Angelia XVI yang disewa Pertamina tertangkap di perairan Kalimantan Selatan karena “kencing” muatannya. Saat ditangkap kapal dengan ukuran tersebut sedang membawa solar serta premium milik Pertamina.