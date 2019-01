Cantiknya Vicy Melanie! Dilamar Kevin Aprilio di Tempat Sangat Romantis, Intip Foto-fotonya

TRIBUN-TIMUR.COM - Gadis cantik Vicy Melanie jadi bahan pembicaraan warganet hingga Rabu (23/1/2019).

Vicy Melanie masuk Google Trends Indonesia setelah dilamar penyanyi Kevin Aprilio.

Lalu apa jawaban Vicy Melanie saat dilamar Kevin Aprilio di tempat romantis?

Musisi dan penyanyi Kevin Aprilio (27) mantap menuju jenjang pelaminan dengan melamar kekashinya

Musisi Kevin Aprilio melamar Vicy Melanie yang telah tiga tahun dipacarinya.

Kevin melamar Vicy di tengah hamparan salju yang diketahui berlokasi di Korea.

Video momen lamaran tersebut kemudian diunggah Kevin melalui channel YouTube-nya, Kevin Aprilio pada Minggu (20/1/2019).

Dalam video tersebut, Kevin tampak berlutut kemudian menyodorkan sebuah kotak beludru berwarna merah kepada Vicy.

"Vicy Melanie, aku cinta banget sama kamu. Tiga tahun aku hidup dengan bahagia banget. Aku happy banget sama kamu. Dan aku enggak pengen hidup sama orang lain selain kamu. Will you marry me? I love you so much," ucap Kevin.

Vicy yang mendengar hal tersebut kemudian mulai menangis dan mengusap air mata.