VIDEO: Warga Demo di Mapolres Luwu Utara Terkait Kematian Dandi

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Ratusan warga melakukan unjuk rasa di Mapolres Luwu Utara, Jl Jenderal Ahmad Yani, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (22/1/2019).

Pendemo mendesak Polres Luwu Utara bertanggungjawab atas kematian pemuda Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Luwu Utara, Ahmad Dandi.

Diketahui, mayat Dandi ditemukan mengambang di Bendung Baliase pada Senin (14/1/2019) sore.

Dandi yang merupakan DPO Polres Luwu Utara diduga tewas karena polisi tidak bekerja sesuai SOP ketika ingin melakukan penangkapan.

Demo dikawal ketat ratusan personel Polres Luwu Utara.

