Manajemen The Rinra Sambangi Illusion Entertainment Bahas Proyeksi Event 2019

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Membangun hubungan baik dengan kolega maupun perusahaan rekanan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Tujuannya agar dapat menciptakan dan meningkatkan citra positif bagi para pelaku usaha baik secara personal maupun secara korporasi.

Hal tersebut menjadi alasan Manajemen hotel The Rinra melakukan lawatan khusus kepada salah satu vendor atau perusahaan jasa wedding organizer, Illusion Entertainment, Jl Kakatua, Makassar, Selasa (22/1/2019).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh General Manager The Rinra Jackie Lim didampingi Director of Sales and Marketing Ari Priswidyastuti, Marcom Manager Azis Munawir dan Senior Event The Rinra Fathiah serta disambut pemilik Illusion Entertainment, Tony Lucky Ciputra.

Dalam kunjungan tersebut, Manajemen The Rinra memberikan plakat sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang telah berjalan baik selama kurang lebih dua tahun.

Jackie Lim mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dapat dipertemukan dengan Illusion yang telah memberikan dukungan baik untuk penyelenggaraan acara pernikahan maupun tamu-tamu yang ingin menginap di The Rinra.

"Illusion entertainment sudah menjadi bagian penting bagi The Rinra dan kami harap kerjasama ini terus berlanjut sehingga menghasilkan bisnis yang berkesinambungan," katanya melalui rilisnya pada Tribun Timur, Selasa (22/1/2019).

Sementara itu Tony mengatakan, The Rinra memiliki spot-spot menarik yang tidak dimiliki oleh tempat atau venue lain.

Menurutnya, The Rinra hanya perlu dipoles sedikit agar setiap tamu atau client yang menyelenggarakan acara mendapatkan pengalaman yang berbeda.