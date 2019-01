Ini Nomor Kontak Posko Banjir di Tiga Kelurahan Benteng Selayar

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Kapolres Kepulauan selayar AKBP Taovik Ibnu Subarkah memantau lokasi banjir di Kawasan Bonea, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Selasa (22/1/2019).

Akibat hujan deras di Kabupaten Kepulauan Selayar mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah. Banjir melanda hampir semua kawasan di Kota Benteng.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar usai melaksanakan rapat antisipasi bencana, telah membentuk beberapa posko banjir.

Dimana Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Jl Muh Krg Bonto Benteng sebagai Posko Induk, selanjutnya Kantor Camat Benteng , Kantor lurah Benteng, Kantor Lurah Benteng Selatan dan Kantor Lurah Benteng Utara.



Untuk Warga Kepulauan Selayar yang membutuhkan pertolongan juga telah disiapkan layanan Telepon untuk Posko Induk, An. Jaenuddin 081355036481 dan Drs. H. Odding Karim, 085299045304, Posko di Kecamatan Benteng, an. Drs. Patta Tonra, No hp. 085256453347

Sedangkan Posko di Tiga Kelurahan

1. Kelurahan Benteng, An Anwar 081241254504

2. Kelurahan Benteng Selatan, Ahmad Rifai, 085342274974

3. Kelurahan Benteng Utara, An. Wirman Safrisal, 081342291241