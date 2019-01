Berita Foto: 17 Agers Rapat Persiapan Pelaksaan Pensi Arte Povera

TRIBUN-TIMUR.COM - 17 Agers, panitia pelaksana Pensi Arte Povera menggelar rapat pemantapan pelaksanaan event, di sebuah kafe, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (21/1/2019) malam.

Dalam rapat tersebut dibahas kemajuan persiapan event yang akan berlangsung, Sabtu (26/1/2019), pekan depan, di Celebes Convention Center, Tanjung Bunga, Makassar.

17 Agers yang terdiri dari siswa kelas siswa kelas XII atau kelas III SMA Negeri 17 Makassar akan menggelar Pensi (Pentas Seni) Arte Povera.

Pensi Arte Povera akan menghadirkan grup musik Andra and the BackBone, Abdul & The Coffee Theory, Navicula, Diskopantera, dan Iksan Skuter.

Pensi Arte Povera akan dimeriahkan pula festival komik, bazar makanan dan minuman, dan festival busana.(*)