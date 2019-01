Siswa SMA Negeri 17 Makassar Panitia Arte Povera Bantu Panti Asuhan

Muhammad Emir Yassiturusi Lawata

Panitia Divisi Dokumentasi Pensi Arte Povera

Melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan

KAMI dari siswa kelas XII atau kelas III SMA Negeri 17 Makassar menggelar Bakti Sosial (Baksos), Sabtu (19/1/2019).

Panitia Divisi Dokumentasi Pensi Arte Povera foto bareng di sela anjangsana di Panti Asuhan Anugerah, Jalan Badak, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/1/2019). (DOK 17 AGERS)

Baksos berlangsung di Panti Asuhan Anugerah, Jalan Badak, Makassar.

Dalam Baksos ini, kami menyerahkan bantuan sembako atau sembilan bahan pokok.

Semoga bantuan dari kami yang berjumlah 111 orang atau 17 Agers mampu meringankan beban mereka yang membutuhkan.

Penyerahan bantuan saat anjangsana ke panti asuhan merupakan bagian dari road to Pensi atau Pentas Seni Arte Povera.

Panitia Pensi Arte Povera atau 17 Agers konvoi menuju Panti Asuhan Anugerah, Jalan Badak, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/1/2019). (DOK 17 AGERS)

Pensi Arte Povera akan berlangsung, Sabtu (26/1/2019), pekan depan, di Celebes Convention Center, Tanjung Bunga, Makassar.

Digelar komunitas kami bernama 17 Agers.

Pensi Arte Povera akan menghadirkan grup musik Andra and the BackBone, Abdul & The Coffee Theory, Navicula, Diskopantera, dan Iksan Skuter.

Pensi Arte Povera akan dimeriahkan pula festival komik, bazar makanan dan minuman, dan festival busana.(*)