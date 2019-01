Persinga vs Persebaya dan Persija vs Kerpri Jaya Live di Jawa Pos TV: Piala Indonesia 2019

Striker Persebaya Surabaya Ferinando Pahabol melepaskan tembakan dari adangan bek PSM Zulkifli Syukur dalam laga Persebaya Vs PSM di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (10/11/2018).

TRIBUN-TIMUR.COM-- Jadwal babak 32 besar Piala Indonesia 2018/2019 yang akan mulai bergulir Selasa, 22 Januari 2019.

Sebagian pertandingan babak 32 besar Piala Indonesia akan disiarkan langsung dan live streaming Jawapos TV dan RCTI.

Ada sejumlah laga menarik seperti, Persinga Ngawi vs Persebaya Surabaya, Persija Jakarta vs Kepri Jaya FC hingga Persib Bandung vs Persiwa Wamena.

Jadwal babak 32 besar Piala Indonesia 2018/2019 akan dimulai Selasa (22/1/2019) nanti dengan dibuka pertandingan Sriwijaya FC vs Keluarga USU Medan.

Tapi baru Pertandingan Persija Jakarta vs Kepri 757 Jaya Rabu (23/1/1019) yang dijadwalkan akan disiarkan langsung Jawa Pos TV, seperti dilansir Bpost Online dari laman Instagram resmi Jawa Pos TV.

Kemudian Jawa Pos TV juga akan menyiarkan langsung laga Persinga Ngawi vs Persebaya Surabaya Selasa (22/12019).

Laga Persib Bandung Vs Persiwa Wamena dijadwalkan akan disiarkan langsung RCTI Senin Senin (4/2/2019) mendatang seperti dilansir Bpost Online dari laman Instagram resmi Persib Bandung.

Hasil undian babak 32 besar Piala Indonesia 2018/2019 sudah didapat, dimana pada babak 32 besar ini tim akan dibagi menjadi 4 zona.

Juara Liga Indonesia 2018, Persija Jakarta tergabung di Zona Barat 1 bersama Bhayangkara FC, sedangkan Persib Bandung berada di Zona Barat 2, di babak 32 besar Piala Indonesia 2018 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Dilansir dari BolaSport.com, dari hasil drawing Piala Indonesia 2018 itu terlihat beberapa pertandingan yang sangat menarik.