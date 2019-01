Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Wajo Didominasi Generasi Milinial

Laporan wartawan TribunWajo.com, Hardiansyah Abdi Gunawan

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Puncak acara Millenial Road Safety Festival di Kabupaten Wajo bakalan berlangsung pada 17 Februari 2019 mendatang.

Rencananya, ada beberapa kegiatan yang bakal berlangsung seperti senam kolosal millenial, jalan sehat millenial, millenial entrepreneur expo, safety riding dan driving, deklarasi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Lalu, mengapa generasi milenial? Dua penulis berkebangsaan Amerika Serikat, William Strauss dan Neil Howe menjelaskan dalam bukunya Generations: The History of America's Future Generations, 1584 to 2069 dan Millennials Rising: The Next Great Generation, bahwa mereka yang masuk kelompok melenial adalah mereka yang lahir pada awal 1980-an hingga awal 2000-an. Atau yang berusia 17 - 35 tahun.

Menurut Kasat Lantas Polres Wajo, AKP Muhammad Yusuf menjelaskan, sepanjang 3 tahun belakangan, angka kecelakaan lalu lintas di kalangan milenial cukup tinggi dan meningkat.

"Kita ingin memberdayakan dan merangkul kaum milennial untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas guna tercapainya tujuan road safety to zeroaccident atau nol kecelakaan," katanya kepada Tribunwajo.com, Senin (21/01/2019).

Korps Lalu Lintas Polri sendiri mencatat, pada 2016 korban laka lantas pada generasi milenial mencapai 106.591. Pada 2017, korban laka lantas generasi milenial sempat menurun pada angka 104.327. Namun, pada 2018, terjadi kenaikan angka laka lantas pada generasi milenial, yakni 107.968.

Khusus di Kabupaten Wajo, angka laka lantas pada generasi milenial juga dianggap cukup tinggi. Sat Lantas Polres Wajo mencatat, pada 2016, dari 222 kasus laka lantas, 170 kasus diantaranya melibatkan kaum milenial. Pada 2017, dari 193 kasus laka lantas, 85 diantaranya melibatkan kaum milenial. Sedang pada 2018, dari 216 kasus laka lantas, 160 diantaranya adalah kaum milenial.

"Itulah sebabnta kita giatkan safety riding dan driving di sekolah-sekolah, kita juga punya gerakan bersama yang disosialisasikan," kata mantan Kasat Lantas Polres Bone tersebut.

Lebih lanjut, Milenial Safety Riding Festifal tersebut diharapkan mampu membangun budaya tertib lalu lintas khususnya di kalangan milenial, mampu mewujudkan program keselamatan secara terprogram dan berkesinambungan, adanya peningkatan kualitas keselamatan di jalan dan menurunan tingkat fatalitas korban laka, membentuk relawan lalu lintas milenial indonesia, serta mempererat hubungan kedekatan antara polisi lalu lintas dengan generasi milenial.

"Targetnya itu terbentuknya dua juta relawan lalu lintas Indonesia yang dapat menjadi mitra kepolisian lalu lintas di seluruh Indonesia," katanya.

