Foto Ritelaku K-Pop Dance Competition Kategori Grou

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

12 grup K-Pop Makassar antara lain Blackgen, Steam, Boys Before Flower, Red Zone, A Team, E Pro, Icone, Knighmare, Be Alzie, Surga, Fantastic Four dan Snowker Queen akan unjuk diri di grand final Ritelaku K-Pop Dance Competition yang akan diselenggarakan 26 Januari 2019 mendatang.