Distrik Lavanya CitraGrand Galesong City Tawarkan Rumah Kaum Milenial, DP Rp 12 Juta

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Merespon semakin tingginya permintaan rumah di Kawasan Kota Mandiri, CitraGrand Galesong City di Gowa terus mengembangkan bisnis huniannya.

Di bawah payung ciputra group selaku pengembang, perusahaan menghadirkan beberapa inovasi, salah satunya hunian untuk kaum milenial di distrik Lavanya.

General Manager CitraLand Group, Bara Widjaja saat menerima kunjungan Tribun Timur di galery marketingnya Jl Tun Abdul Razak Hertasning Baru, Gowa, Jumat (18/1/2019) menuturkan, apa yang customer butuh, ada di CitraLand.

“Mau rumah subsidi di harga Rp 200 jutaan hingga komesil di angka miliaran rupiah ada. Mau apartemen juga ada kok,” katanya.

Deputy Project Manager Hariyanto menambahkan, Khusus hunian untuk kaum milenial, perusahaan menawarkan Down Paiment (DP) Rp 12 juta untuk rumah tipe 22/ dengan luas lahan 60 meter persegi.

“Sejak 2015 hingga 2018 sudah ada sekitar 270 unit yang laku dan 160 unit yang sudah diserah terimakan di distrik Lavanya. Untuk promo DP Rp 12 juta kita siapkan 60-an unit sekarang sisa 40 unit,” kata Hariyanto.

Bagi yang ambil cash dibanderol Rp 249 juta. “Bagi yang ambil KPR, tenor bisa 20 tahun,” katanya.

Selain itu, ada juga promo buy one get one, dimana Anda bisa membeli rumah tipe 22 dengan lahan 60 meter persegi plus lahan 60 meter persegi ke samping.

“Artinya luas lahan 120 meter persegi. Harganya Rp 300-an juta, tenor mulai 15-22 tahun,” katanya. (aly)