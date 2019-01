New Avanza dan New Veloz Resmi Mengaspal, Begini Spesifikasinya

alla Toyota sebagai founder dealer resmi Toyota menggelar regional launching New Avanza dan New Veloz di Sandeq Ballroom Grand Claro, Jumat (18/1/2019). New Avanza dan New Veloz hadir dengan tampilan baru yang lebih modern. Tampilan baru ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan konsumen, sekaligus mengikuti jejak keberhasilan pendahulunya di segmen low MPV.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Learning Centre Kalla Toyota, Irwan Effendy memberikan product knowledge terkait New Avanza dan New Veloz di sela-sela peluncuran keduanya di Sandeq Ballroom Grand Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/1/2019).

"Kesan yang berbeda dapat dilihat dari tampilan baru New Avanza dan New Veloz yang lebih modern, lebih lengkap dan lebih nyaman," katanya.

Perubahan mendasar pada penampilan New Avanza terlihat pada bagian depan yang tampak semakin kokoh, stylish, dan modern.

"Perubahan mencolok terlihat pada empat lampu headlamp yang dibelah mengekspresikan desain stylish dan modern. Tampilan headlamp yang menggunakan lampu LED dan ditunjang dengan disain garnish yang menarik mampu mengekspresikan sorotan yang tajam dan ramping," lanjutnya.

Fender lebar memberikan penampilan yang lebih berkelas dan stabil. Bumper depan tampil kian berkarakter dipadu dengan desain rumah lampu kabut yang tajam menonjolkan desain yang kuat dan modern.

Garis bodi yang melewati lampu depan terus ke samping telah memberikan kesan penampilannya menjadi lebih panjang dibandingkan pendahulunya. Penyegaran pada roda (velg) makin memperkuat penampilan New Avanza yang semakin berkelas. Sementara, tampilan yang lebih kuat terlihat pada New Veloz.

Disain trapesium pada grille-nya, menjadikan New Veloz terlihat lebih gagah dan semakin stylish.

Pada bagian belakang, tampilan New Avanza dan New Veloz juga tampak lebih lebar berkat desain terbaru dari lampu belakang.

Penggunaan plate chrome pada pintu belakang kian mendukung kesan lebih lebar pada New Avanza.

"Sisi interior hadir dengan warna interior yang mewah serta cover seat baru, pada New Veloz bahkan stitching nya berwarna merah menegaskan nuansa yang sporti di kabin. Untuk pengemudi, tampilan meter cluster pun hadir lebih, sementara desain center cluster dan A/C control juga mengalami penyegaran. Semua varian New Avanza dan New Veloz menggunakan console box yang dilengkapi illumination lamp, power slot (row 1 dan 2), dan USB port (row 3)," jelasnya.