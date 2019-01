Ekspo Tunggal UKSW Goes To Toraja Resmi Digelar, Buka Hingga Esok

Panitia Ekspo Tunggal UKSW goes to Toraja saat memberikan informasi kepada siswi saat pembukaan di Ballroom Hotel Misiliana, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jumat (18/1/2019)

Laporan Wartawan TribunToraja.com, Risnawati

TRIBUNTORAJA.COM, KESU - Ekspo Tunggal Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW bertajuk, 'UKSW goes to Toraja' mulai digelar di Ballroom Hotel Misiliana, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jumat (18/1/2019).

Sebelum pembukaan atau peresmian, presentasi singkat sembilan fakultas dari UKSW ikut serta membuka stand, dilanjutkan presentasi akhir yang dibawakan alumni bernama Andrianto, yang menjabat sebagai Head of HR Recruitment and Placement Indomaret.

Andrianto memberikan motivasi dan menantang siswa-siswi yang hadir untuk bergabung dengan Indomaret Group.

"Bagi yang lolos seleksi masuk UKSW, dapat mengikuti seleksi lanjutan dari Indomaret Group dan mendapatkan kesempatan memperoleh beasiswa sebagian atau bahkan penuh dan sebelum lulus bisa bekerja di Indomaret Group," jelasnya.

Peresmian ditandai dengan pemukulan gendang oleh Pembantu Rektor IV Universitas Kristen Satya Wacana, Joseph E Mambu, Ph.D

Joseph dalam sambutannya, mengajak siswa-siswi SMA dari berbagai sekolah yang hadir untuk tidak menyiakan kesempatan berharga, sembari mengajak mereka untuk bermimpi.

"Mari menjadi bagian dari UKSW yang tidak hanya dididik untuk tinggi ilmu, tapi juga tinggi iman," tutur Joseph.

Menurutnya, tinggi ilmu maupun tinggi iman dimaksud merupakan bagian dari visi UKSW, sedangkan visi lainnya yaitu tentang pembentukan creative minority, UKSW sebagai ladang pembentukan kepemimpinan, menjadi radar dalam masyarakat, dan tidak kalah pentingnya memiliki semangat melayani.

Selain stand Fakultas-fakultas, juga diisi berbagai workshop yaitu Workshop Pangan Fermentasi (Fakultas Biologi), Seminar Belajar Sains itu Mudah (Fakultas Sains dan Matematika), Workshop Pengenalan Program Android (Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer), Workshop Pompa Air Vaccum dan Vertikulur Mini Kit (Fakultas Pertanian dan Bisnis), Workshop of Public Speaking for Business (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), Workshop Peta Jalan Keberhasilan Karir (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), Workshop of Learning English Creatively and Attractively dan juga Workshop Bernyanyi dengan Indah dan Sehat (Fakultas Bahasa dan Seni).

Selain workshop, 'UKSW goes to Toraja' juga dimeriahkan lomba Voice of Toraja yang berlangsung hari ini (Jumat) hingga besok, Sabtu (19/1/2019).

"Kami masih mengundang siswa SMA dan SMK di Tana Toraja maupun Toraja Utara untuk datang pada hari kedua, tidak hanya siswa, para orang tua juga bisa hadir dalam acara ini," tutup Direktur Biro Promosi, Humas dan Alumni (BPHA) UKSW, Rini Kartika Hudiono. (*)