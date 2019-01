PHRI, ASITA, IHGMA, dan GIPI Sulsel Gelisah Gegara Tiket Pesawat 'Melambung'

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat asosiasi kepariwisataan di Sulsel duduk bersama menyuarakan kebijakan maskapai pesawat yang melakukan kenaikan tarif angkutan udara di awal tahun ini.

Hadir Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sulsel Suhardi, Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel Anggiat Sinaga, Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulsel Junaidi Salam, dan Perwakilan dari DPD Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sulsel Edy.

Keempat asisosiasi ini mengaku gelisah. Ini dikarenakan, Industri Pariwisata Sulsel dan Indonesia secara umum kena imbasnya.

Baca: Korban Penipuan CPNS Kemenkumham Sulbar Capai 46 Orang, Termasuk dari Bulukumba

Baca: Polisi: Tersangka Penipuan CPNS di Kemenkumham Sulbar Tak Sendiri

Baca: Sikapi Demam Berdarah, Bupati Adnan Perintahkan Fogging Hingga ke Desa

"Masa harga tiket domestik lebih mahal dari luar negeri seperti Kuala Lumpur dan Singapura," kata Anggiat Sinaga.

Ini membuat ceruk wisatawan domestik akan belabuh ke luar negeri, devisa negara pun merosot.

"Ke anggota PHRI tertimpa truk bukan tangga. Bayangkan, hotel di Sulsel fokus MICE, 90 persen pelanggan dari luar Sulsel. 60 persen di antaranya dari Jakarta, lalu Surabaya," katanya.

"Nah kalau harga tiket pesawat naik, ceruk pasar kami tentu akan berfikir dua kali. Karena pengeluaran mereka bertambah," ujarnya.

Efek lain, ASITA Sulsel kekurangan hingga 40 persen ceruk pasar awal tahun ini.

"Kami bahkan tidak menjual paket domestik, kami malah merencanakan paket ke luar negeri gegara tiket domestik ini naik," kata Pengurus DPD ASITA Sulsel, Edy.

Bayangkan, Paket Tur Bali misalnya yang tadinya Rp 2,2 juta, naik jadi Rp 3,3 juta.(*)

Baca: Hasil Akhir Seleksi CPNS 2018 Kemenag Via Kemenag.go.id & Telegram, Buka 2 Link Pengumuman Ini!

Baca: Kabar Terbaru Ustadz Arifin Ilham hingga Pesan soal Kematian Kepada Ketiga Istrinya

Baca: VIDEO: Begini Kemeriahan Penyambutan Piala Adipura di Polman

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube Kami:

Follow juga akun instagram official Kami:

Sebelum Meninggal Dunia, Robby Tumewu Derita Sakit ini Sejak 2013 hingga Jalani Operasi Otak

Pemain U19 PSM Makassar Bakal Promosi ke Tim Senior, Siapa Mereka?

7 Updating Transfer: Persib Bandung Coret Pemain, Pemain Titipan Robert Rene PSM Makassar, Persija?

Menurut Rocky Gerung, Bukan Prabowo Subianto Tapi Emak-emak & Kampus Lumpuhkan Jokowi di Pilpres