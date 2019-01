Beli All New Vario Bisa Dapat PCX, Ada Juga Voucher Langsung Rp 500 Ribu

All New Honda Vario

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Aly

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar menawarkan program Tahun Baru Pasti Untung. Program ini menyiapkan berbagai hadiah spesial bagi pembeli sepeda motor Honda untuk tipe All New Vario 125 dan 150 di seluruh dealer Honda di Sulselbartra dan Ambon.

Kepala Wilayah Astra Motor Makassar, Thamsir Sutrisno, belum lama ini mengatakan pembelian All New Vario akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja hingga Rp 500 ribu.

Selain itu, konsumen berhak mendapatkan kejutan double untung yang akan diundi pada akhir Maret nanti dengan hadiah 1 unit Honda All New PCX, 1 paket umrah, 2 buah Samsung S9, dan 5 emas 5 gram.

All New Vario 150 hadir dengan empat pilihan warna yaitu Exclusive Matte Black, Exclusive Matte Red, Exclusive Matte Silver dan Exclusive White.

Sedangkan All New Vario 125 ditawarkan dengan lima pilihan warna yaitu Advance Black dan Advance White Blue untuk tipe varian CBS.

Untuk tipe CBS ISS hadir dengan tiga pilihan warna lainnya yaitu Advance Black, Advance White Red, dan Advance Red.All New Vario 125 CBS dipasarkan dengan harga OTR Rp 20,37 juta, Rp 21,615 juta untuk All New Vario 125 CBS ISS, dan Rp 24,595 untuk All New Vario 150.(*)