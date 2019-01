Victoria Beckham Beberkan Rahasia Kulit Cantiknya, Ternyata dari Buah ini

TRIBUN-TIMUR.COM-Siapa tidak kenal Victoria Beckham? Mantan anggota grup pop Space Girls sekaligus istri pensiunan pesepakbola dunia David Beckham.

Selain menjadi ibu dari keempat anaknya, Victoria juga merupakan perancang busana dan pemilik rumah mode dengan brand VB (Victoria Beckham).

Victoria kini sudah memasuki usia 44 tahun, meskipun begitu, dia justru terlihat semakin bugar, menawan dan awet muda.

Baca: Pengumuman CPNS Kemenag atau Kementerian Agama 2018 di Sini, Cek Namamu

Baca: Harga & Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 7, Kamera 48 MP Harga Rp 2 Jutaan, Kapan Masuk ke Indonesia?

Baca: Fakta Baru Vanessa Angel Bisa Tersangka, Mucikari Ke-3 Ditahan Kenapa Mucikari Ke-4 Kabur?

David Beckham dan Victoria Beckham (MIRROR.CO.UK)

Melalui unggahan snapgram di akun Instagram miliknya @victoriabeckham, dia membagikan salah satu rahasia kulit cantik dan awet muda miliknya.

Victoria menulis, "Good morning. Hot water and lemon first thing! So good for your skin!"

Yang artinya, "Selamat pagi. Air panas (hangat) dan lemon pertama! Begitu bagus untuk kulitmu!"

Insta Story Victoria Beckham (Instagram)

Minum air lemon hangat di pagi hari, dengan kondisi perut yang masih kosong, memang baik untuk kesehatan.

Kedua bahan itu sangat sederhana, namun minuman ini memiliki kandungan antioksidan, vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh.

Cara membuatnya, cukup peras satu buah lemon, kemudian masukkan ke dalam segelas air hangat, aduk rata dan minum.

Baca: Kenapa Prabowo Subianto Sebut Gaji Dokter Lebih Kecil dari Tukang Parkir? Reaksi IDI & Ali Ngabalin

Baca: Tom Holland, Pemeran Peter Parker, Bagikan Trailer Perdana Spiderman: Far from Home di Sini!

Baca: PSM vs Kalteng Putra, 26 Januari dan 3 Februari. Ini Jadwal Lengkap Laga Babak 32 Besar!

Baca: Bintang Hollywood Chris Pratt Tulis Kata Manis Saat Lamarannya Diterima Katherine Schwarzenegger

Baca: Striker Asing PSM Eero Markkanen Kaget Sambutan Suporter. Lihat Foto-fotonya Bersama Real Madrid

Dilansir dari Step to Health, selain bermanfaat untuk kecantikan kulit, minum air lemon hangat juga memiliki manfaat lain sebagai berikut:

1. Melindungi dan membersihkan hati