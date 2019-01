Begini Gambaran Panggung Debat Capres dan Cawapres 2019, Dari Sini Inspirasi Desainnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Panitia penyelenggara debat Capres dan Cawapres 2019 terlihat mulai mempersiapkan lokasi acara debat tersebut di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019) sore.

Pantauan Tribun, sejak pukul 15.20 WIB rigging atau kerangka panggung telah terpasang di ruang Birawa Hotel Bidakara tempat area depat yang akan diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden yakni Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Sekira 20 pekerja juga terlihat tampak sibuk memasang modul panggung yang nantinya memiliki luas panggung sekitar 30m x 25 m.

Mereka juga tengah terlihat mempersiapkan dekorasi panggung yang akan dibuat bergaya elegan dan modren itu.

Kesibukan tidak hanya terlihat di dalam ruang Birawa, di loby Hotel Bidakara yang letaknya tidak jauh dari ruang Birawa, para pekerja juga terlihat tengah mengecat dokarasi panggung yang ukurannya cukup besar.

Dekorasi panggung tersebut ada yang berbentuk setengah lingkaran, tabung, hingga persegi panjang yang seluruhnya didominasi berwarna merah.

"Gaya nya lebih ke elegan, terus dibuat lebih wide gitu biar enggak ada undakan, jadi terlihat rata, jadi antar paslon dengan paslon sama, dan pendukung pun sama," ucap Faizal Saragih, Set Dasaign Panggung Debat Perdana capres dan Cawapres 2019, saat di temui Tribun di Hotel Bidakara, Selasa (15/1/2019).

Untuk desain panggung sendiri Faizal mengaku bila dirinya terinspirasi dari desain panggung yang selama ini dipakai di debat-debat sebelumnya.

Termasuk dirinya juga terinspirasi dari desain panggung debat yang ada di Amerika Serikat sewaktu pemilihan Presiden Amerika lalu.

"Inspirasi dari debat-debat sebelumnya, dan sedikit mengapdosi debat Pillpres AS. Sedikit-sedikit liat dari sana paling 10 persen desain panggung pas pilpres AS, lalu saya jadikan satu, tapi debat pilpres AS keberapa nya saya lupa, soalnya liat foto awal aja," ucap Faizal.