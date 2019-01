Turnamen Mobile Legends Professional League-Indonesia Season 3 Dimulai

TRIBUN-TIMUR.COM - Kompetisi game seluler terbesar dan juga paling bergengsi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yakni Mobile Legends: Bang Bang Professional League – Indonesia (MPL–Indonesia), Season 3, telah dimulai, Selasa (15/1/2019).

MET, organisasi pengelola turnamen eSports terbaik di Asia, menjadi penyelenggara kompetisi terbesar di awal tahun ini, yang pasti lebih besar dan spektakuler.

Turnamen ini hadir kembali untuk mencari tim Mobile Legends: Bang Bang terbaik di Indonesia.

Dengan total prize pool sebesar US$120.000 (atau setara hampir dengan Rp 1,7 Miliar), MPL Season 3 ini menarik perhatian ratusan tim untuk bertarung demi mendapatkan gelar tim Mobile Legends terbaik di Indonesia.

Babak utama MPL Season 3 ini akan diikuti oleh 12 tim terbaik di Indonesia. Enam tim terbaik di MPL Season 2 lalu berhak mendapatkan undangan langsung ke turnamen utama.

Sementara enam sisanya harus diperebutkan di fase kualifikasi.

Beberapa tim terbaik di antaranya seperti EVOS, RRQ, Louvre, dan lainnya akan berkompetisi menjadi yang terbaik tahun ini.

“MPL Season 3 tahun ini hadir lebih besar dan spektakuler, diikuti ratusan tim terbaik dan didukung studio professional terbaik serta teknologi level broadcast yang canggih. Hal itu tentu akan membuat suasana pertandingan jauh lebih seru dari gelaran tahun sebelumnya," ujar Lius, Indonesian eSports Manager Moonton dikutip dari TribunNews.com.

"Kami pun sangat senang bisa meramaikan duniaEsports Indonesia yang dinamis.Kami yakin bahwa penggemar di Indonesia dapat turut merasakan keseruan dari persaingan antar pemain profesional Mobile Legends: Bang Bang,” katanya menambahkan.

Kualifikasi MPL Season 3 ini terbagi menjadi dua fase.

Fase pertama adalah kualifikasi online, di mana maksimal 512 tim dari seluruh Indonesia akan bertanding dengan konsep bracket single elimination best of one hingga babak 32 besar.