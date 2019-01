Harga Toyota Avanza Facelift dan New Veloz 2019 Facelift, Minat Beli?

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga Toyota Avanza Facelift dan New Veloz 2019 Facelift.

PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan New Avanza dan New Veloz 2019, Selasa (15/1/2019).

Secara tampilan eksterior dan interior mengalami ubahan, tetapi dari sisi harga masih sama seperti model sebelumnya.

Varian paling murah dijual Rp 186.600.000 (1.3 L E STD M/T) dan termahal Rp 239.450.000 (1.5 L Veloz A/T) on the road DKI Jakarta.

Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM) Minamide mengatakan bahwa secara harga tetap sama dengan model sebelumnya, dan langkah ini sebagai apresiasi untuk masyarakat Indonesia.

"Ubahan yang terjadi begitu banyak tetapi untuk harga tidak ada kenaikan," ucap Minamide di acara peluncuran New Avanza dan New Veloz di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Minamine berharap dengan ubahan yang dilakukan ini, masyarakat bisa lebih memilih Avanza sebagai mobil keluarga, sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.

"Tentunya kami ingin Avanza baru ini bisa lebih diterima lagi oleh masyarakat Indonesia, dengan segala ubahannya yang sekarang ini," ucap dia.

Berikut daftar harga New Avanza dan New Veloz facelift 2019:

1.3 E STD M/T Rp 186.600.00