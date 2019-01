Wabup Bulukumba Rekomendasikan Alfred Riedl Jadi Pelatih PSM

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Mundurnya Robert Rene Albert sebagai pelatih utama PSM Makassar, menyisahkan kenangan tersendiri bagi Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto.

Wabup berkacamata itu merasa kehilangan dengan mundurnya pelatih berkebangsaan Belanda itu.

"Pasti kita kehilangan Rene Albert. Dia pelatih yang memang sudah mengetahui permainan terbaik PSM. Coach Rene memberikan karakter dipermainan PSM, dan permainan itu disukai masyarakat Sulsel," ujar Tomy Satria, di Kantor Bupati Bulukumba, Senin (14/1/2019).

Dari tangan dingin Robert, lanjut Tomy, PSM mampu diramu untuk bermain cantik, memiliki etos, dan kekhasan tersendiri dalam permainannya.

Meski kehilangan sosok berpengaruh, wabup berkacamata itu tetap berharap PSM tetap bakal semakin baik kedepannya, bersama pelatih barunya nanti.

"Kita tetap harus life must go on, tidak boleh berhenti sampai disini," jelasnya.

Untuk pelatih yang tepat bagi PSM, Tomy melihat sosok tersebut ada pada Alfred Riedl.

Mantan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia tersebut, dinilai mampu melanjutkan kepemimpinan Robert.

Terlebih, Alfred juga telah malang melintang di Indonesia dan bahkan telah melatih tim berjuluk Juku Eja tersebut, tahun 2015 silam.

Namun, mantan Wakil Ketua II DPRD Bulukumba itu juga menyarankan pelatih dari talenta lokal, yakni Widodo Cahyono Putro.

"Saya rasa Riedl yang tepat menjadi pelatih, karena dia sudah mengetahui banyak hal tentang PSM. Atau kalau dari orang lokal, Widodo Cahyono juga bisa jadi alternatif pelatih yang tepat," pungkas Tomy.

