Andi Citra Pratiwi, Putri Selayar Juara 2 Lomba ONMIPA Bidang Biologi

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Alumni asean Scholarship di Naresuan University, Phitsanulok Thailand asal selayar Andi Citra Pratiwi, juara 2 dan meraih medali perak pada lomba olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ONMIPA) bidang biologi.

Lomba tersebut digelar oleh direktorat kemahasiswaan, direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan, kemristekdikti.

Dalam rangka Onmipa diselenggarakan setiap tahun dalam rangka peningkatan kemampuan akademik dan wawasan mahasiswa bidang Mipa.

"Kesannya, saya sangat bersyukur, akhirnya bisa membawa pulang medali onmipa pertama untuk almamater," kata Citra kepada Tribunselayar.com, Senin (14/1/2019).

Menurutnya prestasi itu adalah ketika kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi, untuk berprestasi, niatnya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan diri, sehingga lebih baik dari sebelumnya.

"Dalam berkompetisi, niatnya juga bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk mengalahkan diri sendiri. Prinsipnya, Do your best, and be the best version of yourself,"katanya.

