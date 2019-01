All New Vario, Pioneer Skutik dari Honda Segini Harganya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - All New Vario, merupakan pioneer skutik Honda yang kini tampil lebih sporti dan berteknologi tinggi.

Kepala Wilayah Astra Motor Area SulSelBarTra dan Ambon Thamsir Sutrisno menuturkan, teknologi canggih dan penyematan fitur baru semakin melengkapi desain terbaru dari All New Vario 150 dan All New Vario 125.

"Ini sangat cocok bagi masyarakat urban yang menyukai gaya kekinian, ditambah lagi dengan kejutan tahun baru yang pasti untung," kata Thamsir yang dihubungi, Senin (14/1/2019).

Hadir dengan desain yang lebih sporti diwujudkan pada desain cover stang yang lebih ramping dengan panel berkarakter sport, rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang, serta diperkaya warna bodi monotone yang berkelas.

Model ini hadir semakin canggih melalui fitur baru full digital panel meter dengan multi informasi dan penyematan fitur canggih seperti New Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System yang membuat All New Vario menjadi motor paling canggih dan modern di kelasnya.

"Juga lebih aman terhadap resiko pencurian karena sudah dilengkapi dengan fitur anti thief alarm," ujarnya.

Kesan eksklusif pun hadir dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan yang menjadi pioneer sepeda motor dengan full LED lamp serta cover muffler dan pilion step yang dilapisi dengan alumunium.

All New Vario 150 hadir dengan 4 pilihan warna yaitu Exclusive Matte Black, Exclusive Matte Red, Exclusive Matte Silver dan Exclusive White.

Sedangkan All New Vario 125 ditawarkan dengan 5 pilihan warna yaitu Advance Black dan Advance White Blue untuk tipe varian CBS dan untuk tipe CBS ISS hadir dengan 3 pilihan warna lainnya yaitu Advance Black, Advance White Red, dan Advance Red.

"Kedua produk ini dipasarkan dengan harga OTR Rp 20.370.000 untuk All New Vario 125 CBS, Rp 21.615.000 untuk All New Vario 125 CBS ISS, dan Rp 24.595.000 untuk All New Vario 150," katanya.(*)

