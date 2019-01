Ini Alasan Mahasiswa BSI UIN Alauddin Ambil Tema Pementasan Shakespeare's

Ketua Pementasan Drama and Poetry Of New English Literature Axhibition, Nurmal Saiful di Auditorium Kampus UIN Alauddin, Jl Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa, Sabtu (1212019).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Wahyu Susanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin jurusan Bahasa dan Sastra Inggris (BSI), akan melaksanakan pementasan Drama and Poetry Of New English Literature Axhibition dengan tema Shakespeare's day.

Pementasan tersebut bakal terlaksana di Gedung Kesenian, Jl Riburane No 15 Kelurahan Patturunang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pada siang hari ini, Sabtu (12/1/2019) mulai pukul 13.00 Wib.

Ketua Pementasan Drama and Poetry Of New English Literature Axhibition, Nurmal Saiful mengatakan, alasan mengambil tema tersebut didasari kurangnya orang yang mengetahui sosok Shakespeare's.

"Romeo dan juliet adalah salah satu karya luar biasa yang sudah dikenal oleh semua orang. Tapi hanya sebagian dari mereka yang tahu kalau itu adalah karya Shakespeare," ungkap Nurmal Saiful.

Apalagi, sosok sastrawan yang lahir era abad pertengahan itu sangat jarang orang mengangkatnya dalam bentuk drama dan puisi.

"Sehingga kami ingin memperkenalkan Shakespeare sendiri sebagai salah satu seniman terhebat pada abad pertengahan kepada masyarakat luas terutama mahasiswa," jelasnya.

Ia berharap, melalui pementasan tersebut semakin banyak orang yang mengetahui sosok Shakespeare's.

"Dan minat orang terutama mahasiswa lebih banyak untuk belajar sastra," harapnya.

Sebelumnya, BSI UIN Alauddin telah menggelar Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Inggris yang terlaksana di Auditorium Kampus UIN Alauddin, Jl Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa, Kamis (10/1/2019) lalu.

Seminar itu terlaksana sebagai rangkaian acara BSI UIN Alauddin. "Ini merupakan agenda tahunan. Tetapi untuk drama dan pementasan kami kemas dengan cara yang lain dari tahun sebelumnya," pungkasnya.

