Foto Shakespeare Day, Kudeta Berdarah Sang Putri

sanovra/tribuntimur.com

Pertunjukkan teatrikal Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris (BSI) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dengan judul teater “Drama and Poetry Of New English Literature Axhibition” di Gedung Kesenian, Jl Riburane, Makassar, Sabtu (12/1)