Akhir Pekan, Coba ke Store Payless, Ada Promo 70 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM - Sudah mau akhir pekan aja nih. Ada rencana belanja? rencana menambah koleksi sepatu baru kamu?

Bisa intip diskon menarik di toko sepatu ini.

Kabar bahagia bagi kamu karena toko sepatu Payless kembali menawarkan promo seru di awal tahun ini.

Pastinya promo ini sayang banget kalau sampai dilewatkan begitu saja.

Payless memberi diskon hingga 50%-70% ditambah diskon 10% ekstra untuk item pilihan (tag items-red) di store Payless.

Jangan khawatir kehabisan karena promo ini berlaku sampai 22 Januari 2019.

Promo diskon 50%-70% + Tambahan Diskon 10% ini berlaku di seluruh toko Payless di Indonesia, seperti dilansir TribunWow dari Instagram @paylessid.

"Diskon 50%-70% + Tambahan Diskon 10% + BONUS 3x MAP Club points!

Hadiah tahun baru dari Payless untuk kamu!

New Year, New Shoes, Better Price!

Promo s/d 22 Jan 2019.

Berlaku di seluruh toko Payless di Indonesia.

S&K Berlaku," tulis akun @paylessid dalam unggahannya Rabu (9/1/2019).

Di Sulawesi Selatan, store Payless tersedia di Makassar dan Maros.