Samsung Galaxy M10 dan M20 Siap Rilis: Ini Harga dan Spesifikasinya

TRIBUN-TIMUR.COM-- Samsung sepertinya siap merilis dua Smartphone terbaru mereka pada akhir bulan Januari ini.

Kedua Smartphone tersebut sendiri adalah samsumg Galaxy M10 dan M20.

Kedua hape ini sendiri diperkirakan dibandrol dengan harga yang tidak terlalu mahal loh.

Untuk Samsung Galaxy M10 sendiri diperkirakaan akan dibandrol dengan harga 9.500 Rupe India atau setara Rp. 2 Jutaan.

Sedangkan untuk Samsung Galaxy M20 diperkirakaan dibandrol degan harga 15.000 Rupe India atau setara Rp. 3 Jutaan.

Bloomberg

The Samsung Electronics Co. corporate flag flies outside the company's Seocho office building, Seoul