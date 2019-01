2 Rumah Sakit di Sulsel Tak Bisa Lagi Layani Pasien BPJS Kesehatan, Satunya Ada di Kampung Wapres JK

TRIBUN-TIMUR.COM-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tidak memperpanjang kerjasama dengan puluhan rumah sakit di Indonesia per Januari 2019.

Rumah sakit yang tidak dilanjutkan kerjasamanya lantaran belum mengantongi akreditasi.

Di Sulsel ada dua rumah sakit yang putus kontraknya, keduanya yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Pancaitana Kabupaten Bone dan Rumah Sakit Mega Buana Kota Palopo.

Seperti diketahui Kabupaten Bone merupakan kampung halaman Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla.

Ilustrasi keluhan pelayanan BPJS Kesehatan. (TRIBUNNEWS.COM/JEPRIMA)

Deputi Direksi Wilayah Wilayah Sulselbartra dan Maluku, I Made Puja Yasa menuturkan, secara keseluruhan di wilayah kedeputian ada empat rumah sakit yang kontraknya tidak diperpanjang.

"Selain kedua RS tersebut, ada juga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar Rumah Sakit Bhakti Kasih, dan Rumah Sakit PMI di Kota Kendari Sulawesi Tenggara," kata Made, Sabtu (5/1/2019).

Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS, kata Made, Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

"RSUD Datu Pancaitana Bone, RS Mega Buana Palopo, dan RS PMI Kendari tidak diperpanjang perjanjian kerja sama karena tidak mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan kerja sama dari Kementerian Kesehatan atau belum terakreditasi KRAS," katanya.

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) merupakan organisasi non profit yang mengusung visi untuk menjadi badan akreditasi tingkat nasional dan internasional.

Suasana pelayanan di kantor BPJS Kesehatan jalan AP Pettarani Makassar, Kamis (14/12). Demi meningkatkan pelayanan Per 1 Desember, loket yang ada di seluruh kantor BPJS Kes Cabang Makassar berkurang dari lima loket jadi empat loket yakni loket pelayanan cepat yang dulunya dropbox, lalu pelayanan perubahan data dan cetak kartu, pelayanan korporasi, dan pelayanan informasi dan pengaduan. (MUH ABDIWAN/TRIBUN TIMUR)

Juga, punya misi untuk membimbing dan membantu rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien melalui akreditasi, telah mendapatkan pengakuan internasional dari The International Society for Quality in Health Care (ISQua).