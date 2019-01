Ada Diskon 20 Persen di Tenant Body Talk

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Salah satu brand fesyen perempuan yang selalu menghadirkan koleksi kekinian dan in ialah Body Talk.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (4/1/2019) di tenant Body Talk Matahari Mal Panakukang (MP) Makassar, all item produk diskon up to 20 persen lho.

Beberapa di antaranya switer woman berwarna kuning dan tosca lengkap size s, m, l dan xl dibanderol Rp 329.900.

Baca: IMPS Marioriawa Gotong Royong Bersihkan Puing Jembatan Gantung

Baca: Kejutan Bursa Transfer, Teco ke Bali United / Madura United, Rakic ke PSM, Persib, Persija, Arema?

Baca: Temui Danny, Kalapas Makassar Bawakan Roti Produk Warga Binaan

Baca: Dibackup Polda Sulsel, Timsus Polsek Rapocini Amankan Tiga Pelaku Begal

Baca: VIDEO : Tanggapan Pengunjung Soal Tarif Jembatan Kaca Patung Yesus Buntu BurakeTana Toraja

Baca: Sepekan Hujan Terus Turun di Pangkep, Dermaga Pangkajene Tergenang

Baca: Maia Estianty Bahas Soal Karma saat Ditanya Soal Kehidupan Ahmad Dhani Kini, Ini Videonya

Baca: Angin Kencang Terjang Sejumlah Pondok Wisata di Ammani Pinrang

Baca: Hotman Paris Gebrak Meja di Depan Chikita Meidy: Baru Kali ini Ada Tamu Menghina Hotman Paris

Baca: Video Gelombang Tinggi di Dermaga Pangkajene

Baca: Sumbangan Dana Kampanye Nihil, Dosen STAI Al Gazali: Sulit Dipercaya

Baca: Sumbangan Dana Kampanye Nihil, Dosen STAI Al Gazali: Sulit Dipercaya

Jeans dengan tiga pilihan warna antara lain navy, hitam dan krem dibanderol Rp 479.900.

Kemeja berbagai pilihan warna, model dan ukuran Rp 349.900. Blouse aneka ragam model Rp 379.900.

Harga-harga tersebut belum termasuk potongan diskon 20 persen yah girls.

Happy shopping.

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com