Perayaan Tahun Baru 2019, Swiss-BelHotel Makassar Catatkan Okupansi 80 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Swiss-BelHotel Makassar mencatatkan Okupansi sebesar 80 persen pada malam Tahun Baru 2019 lalu.

Perayaan tahun baru bertajuk A Journey To Egypt tersebut didominasi oleh tamu stay (menginap) dari segmen keluarga di kota Makassar.

Sesuai namanya, para tamu diajak merasakan sensasi yang sangat kental dengan negara Cleopatra berasal, Mesir. Dengan dekorasi yang unik dan sesuai tema Mesir, suasana Swiss-Belhotel Makassar menjadi spot foto bagi para pengunjung.

"Dengan tingkat okupansi sebesar 80%, lobi Swiss-Belhotel Makassar dimana acara tahun baru diadakan, terlihat ramai pengunjung, yang antusias bernyanyi bersama Aims band dan artis Rieka Roslan. Menyanyikan lagu-lagu hits Rieka Roslan," ujarnya, Rabu (2/1/2019).

Di penghujung acara, kejutan doorprize Swiss-Belhotel yang paling dinanti-nantikan bukan berjumlah 15juta seperti yang dipublikasikan, melainkan total doorprize pada malam tahun baru kemarin ialah 18jt.

"Kami memberikan kejutan spesial untuk tamu stay. Dimana Rp 6,5 juta dimenangkan oleh dua orang, Rp 2,5 juta, Rp 1,5 juta dan Rp 1 juta dimenangkan oleh satu org," jelasnya.

Dalam perayaan tersebut, dihadirkan menu timur tengah seperti, Roasted Lamb Shoulder with Couscous, Persian Beef Meatball, Salmon Cube with Herb Crusted and Ratatouille.

"Semua pengunjung terlihat senang dengan tema ini, banyak pengunjung yang ingin berfoto bersama staff kami yang memakai kostum ala Mesir," tutupnya.(*)