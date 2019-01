Begini Cara Membuat Best Nine Instagram 2018 untuk HP Android atau iPhone, Lihat 9 Foto Terbaikmu!

Begini Cara Membuat Best Nine Instagram 2018 untuk HP aAndroid atau iPhone, Lihat 9 Foto Terbaikmu!

7 Langkah Mudah Membuat Best Nine Instagram 2018, Bisa untuk Android atau iPhone, Selamat Mencoba!

TRIBUN-TIMUR.COM - Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, topik best Best Nine Instagram menjadi populer. Berikut cara mudah membuat Best Nine Instagram 2018.

Sejak pada tahun 2015 Instagram selalu menggunakan fitur Best Nine Instagram di akhir tahunnya.

Best Nine merupakan kumpulan sembilan foto terbaik milik pengguna instagram.

Best Nine sendiri memang bekerja sama dengan aplikasi Instagram.

Pada tahun ini Best Nine membuat aplikasi yang dapat di unduh di App Store / Google Play Store.

Kumpulan sembilan foto terbaik akan otomatis diketahui dengan best nine.

Sembilan foto tersebut biasanya berkat jumlah likes terbanyak selama satu tahun penuh atau 12 bulan.

Kesembilan foto tersebut biasanya akan ditampilkan secara kolase di aplikasi best nine.

"Hidup adalah tentang pengalaman. Temukan kembali sembilan momen Instagram terbaik Anda dari tahun 2018 dan bagikan dengan teman-teman Anda," tulis kalimat yang di ungkapkan pihak best nine lewat wesite topnine.co

