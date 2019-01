Four Points Makassar Tampil Beda, Satu-satunya Hotel Gelar Zikir Tahun Baru

Dua karyawan berpose didepan ornamen yang bertemakan "Diversity Of Color 2019" di Hotel Four Points by Sheraton Jl. Andi Djemma, Makassar, Rabu (5/12/2018).

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar tampil beda dalam menyambut pergantian tahun 2018 ke 2019 dengan hotel kebanyakan di Makassar.

Hotel yang beralamat di Jl Andi Djemma No.130 Makassar ini akan menggelar Tabligh dan Dzikir bersama Habib Muhammad Bin Umar Al Hamid dan KH Taufiqurrahman SQ.

Acara akan dimulai pada pukul 22.00 Wita, Senin (31/12/2018) di Golden Lily Ballroom Four Points by Sheraton Makassar. Acara ini terbuka untuk umum dan kapasitas Ballroom yang disiapkan bisa sampai dua ribu orang.

General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana mengatakan, pihaknya mengajak masyarakat untuk dzikir bersama melihat kondisi Indonesia sepanjang tahun 2018 mendapat banyak cobaan berupa bencana alam.

"Kita ingin lebih dekat dengan Allah, jika selama ini kita rayakan pergantian tahun dengan hura-hura maka kali ini kita ingin dzikir dan berdoa bersama sehingga kita datangkan ustad dari Jakarta," kata I Gede Sujana.

Jika ingin menginap pada malam pergantian tahun nanti manajemen Four Points berikan harga Rp 2,600 juta per malam di kamar deluxe untuk dua orang dengan berbagai fasilitas.

Fasilitasi tersebut diantaranya menikmati suguhan acara malam tahun baru di area Eatery Restaurant & Golden Terrace dengan konsep berbeda.

Ada pula paket Barbeque di area Pool Side lantai 9 Four Points by Sheraton Makassar dengan harga Rp 500 ribu per orang dengan konsep all you can eat.(*)