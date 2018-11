White Mode MaRI Makassar Beri Diskon Hingga 20 Persen

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar kembali menghadirkan outlet fashion terbaru yaitu White Mode.

White Mode MaRI Makassar merupakan cabang ke-18 di Indonesia, brand fesyen ini berpusat di kota Bandung.

White Mode menawarkan brand fashion wanita terlengkap mulai dari kemeja, celana, rok, jaket, dress, tas hingga aksesoris menarik lainnya.

Bertambahnya outlet fashion di Mal Ratu Indah menjadikan referensi baru bagi kaum hawa yang fashionista yang cukup beragam.

White Mode sendiri hadir dengan tiga mode fashion untuk wanita, yaitu pakaian sehari-hari (santai), untuk kantoran dan busana pesta.

Tentunya White Mode menawarkan produk dengan merek berkualitas serta harga yang terjangkau untuk semua kalangan.

White Mode yang baru melakukan Grand Opening, 17 November 2018 lalu kini memberikan promo diskon up to 20 persen.

Manager Operasional and Marketing White Mode, M Ali Akbar mengatakan, diskon Up To 20 persen untuk item tertentu.

"Ada gift t-shirt setiap pembelanjaan Rp 500 ribu serta harga normal bisa mendapatkan free gift t-shirt. Promo spesial ini berakhir hingga 30 November 2018,” ungkapnya, Selasa (27/11/2018).