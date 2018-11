VIDEO: Anugerah PHRI 2018 Tingkatkan Kualitas Layanan Hotel dan Restoran

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Persatuan Hotel dan Restoran Republik Indonesia (PHRI) terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan di hotel dan restoran seluruh Indonesia.

Untuk itu, dalam rangka ulang tahun ke-50, PHRI menggelar program bertajuk 'Anugerah PHRI'. Program ini berupa pemberian penghargaan kepada hotel dan restoran terbaik di Indonesia.

Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan, program tersebut sebagai stimulus kepada pengelola hotel dan restoran untuk meningkatkan kualitas layanan untuk kenyamanan konsumen.

Baca: Ferdinand Top Skor Sementara PSM, Ini Statistik Penampilannya Selama 3 Musim Berseragam Juku Eja

Baca: BNI Parepare Akad Kredit Massal, Puluhan User Hadir

Baca: Sebelum Maccaleg, Ini Alasan Caleg PBB dan Demokrat Mundur dari ASN

"Ini sebuah upaya untuk bersama-sama meningkatkan performance pelayanan optimal kepada seluruh konsumen yang akan bermukim dan mampir di hotel-hotel dan restoran di Indonesia," kata Anggiat saat Press Conference di Executive Lounge Hotel Claro, Senin (26/11/2018).

Pengurus Pusat PHRI merilis delapan kategori penghargaan untuk hotel yaitu Best Resort Hotel, Best City Hotel, The Best Affordable Hotel, Bintang 1 terbaik, Bintang 2 terbaik, Bintang 3 Terbaik, Bintang 4 terbaik dan Bintang 5 terbaik.

Lalu untuk restoran ada tiga kategori yaitu Indonesian/Nusantara Food, Oriental Food dan Continental Food. BPD PHRI Sulsel siap mengutus perwakilan untuk meraih penghargaan-penghargaan tersebut.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: