Pesan Sekarang, Dapat Tambahan Menginap 1 Malam di Karebosi Condotel

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Menyambut malam pergantian tahun 2018 ke 2019, manajemen Karebosi Condotel menawarkan Paket Kamar Old & New untuk tiga tipe kamar.

Dimana harga yang ditawarkan ialah Deluxe Room seharga Rp 1.599.999,-net, Executive Room seharga Rp 1.899.999,- net dan VIP Room seharga Rp 2.599.999,- net.

Direktur Karebosi Condotel Faisal Nur mengatakan, harga kamar ini berlaku untuk dua orang sudah termasuk breakfast, berenang di Infinity Pool, Gala Dinner dan Countdown Party di lantai 18 hotel.

“Bagi tamu yang pesan kamar sebelum 30 November, akan mendapat tambahan menginap selama satu malam,” ungkap Faisal kepada Tribun Timur, Selasa (27/11/2018).

Selain paket kamar, manajemen Karebosi Condotel juga menawarkan Paket Gala Dinner seharga Rp 350 ribu per orang, sudah termasuk santap malam maupun hiburan dan Countdown Party.

Untuk menghibur para tamu dan pengunjung menikmati detik-detik malam pergantian tahun, Karebosi Condotel juga menyiapkan dan mengemas hiburan bertajuk Dangdut Vaganza 2019.

Dimana manajemen hotel menghadirkan dua artis dangdut ternama sebagai bintang tamu, yaitu Ika KDI dan Lidya D’Academy. Kedua finalis kontes dangdut di stasiuan televise swasta nasional ini akan diiringi Enjoy Band.

“Bukan hanya itu, komedian Johan SUCA4 juga akan hadir menyemarakan suasana dan mengocok perut para tamu dan pengunjung dengan banyolan-banyolannya yang lucu," ungkap Faisal.

Sedangkan untuk semakin memeriahkan pesta pergantian tahun ini, disediakan Door Prize dengan hadiah-hadiah menarik bernilai puluhan juta rupiah kepada para tamu dan pengunjung yang beruntung.

Jadi bagi anda yang telah merencanakan dan ingin menikmati suasana kemeriahan malam pergantian tahun di Karebosi Condotel silahkan reservasi dari sekarang dengan menghubungi 0411-3691111 atau dapat juga melalui www.karebosicondotel.com.(*)