Pesan Modifikasi PCX dari si 'Taksi Palsu' 

TRIBUN-TIMUR.COM-Kreativitas modifikasi sepeda motor memang tidak ada habisnya. Pon Novia pemilik Honda All New PCX 150 merombak tampilan motornya menjadi unik dan berbeda.

Motor Modifikasi Honda PCX 150 milik Pon Novia yang telah meraih juara Final Honda Modif Contest 2018 kelas Matic Bolt On ini memiliki daya tarik tersendiri, terlebih dari tema yang dibawa dan warna yang mencolok.

“Saat berkarya, kita selalu usahakan untuk menonjol, artinya berbeda dengan yang lainnya. Saya memutuskan untuk menggunakan konsep Fake Taxi dengan slogan Don’t Worry if you don’t have money,” ujar Empi sapaan akrabnya.

Honda All New PCX 150 milik Empi yang semula berwarna putih diubah menjadi dominan warna kuning, warna tersebut menurutnya sangat cocok dengan karakter orang Makassar yang semangat serta memiliki makna optimisme.

Pon Novia pemilik Honda All New PCX 150 merombak tampilan motornya menjadi unik dan berbeda. (ASTRA MOTOR MAKASSAR)

Pon yang juga Ketua dari PCX Owner Makassar melanjutkan bahwa optimisme yang ingin dibangun adalah tidak harus selalu menghabiskan banyak uang untuk memodifikasi sebuah motor, slogan “Don’t Worry if you don’t have money” menyampaikan bagaimana mengutamakan ide dan konsep dari sebuat modifikasi sehingga dapat dihargai oleh penikmat modifikasi motor.

“Semua orang bisa modifikasi, mulai dari harga yang murah, sedang dan mahal. Hanya tidak semua orang dapat memikirkan sebuah pesan yang ingin disampaikan lewat motornya” Pungkas Pon Novia

Data Modifikasi:

Concept : Fake Taxi

Velg 1 Set Ring 13 Custom

Ban Depan : Pirelli 110/70-13