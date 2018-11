Kejutan Akhir Tahun, Pegadaian Beri Diskon Emas hingga Free Administasi Gadai Kendaraan

sanovra/tribuntimur.com

Pemimpin Wilayah VI Makassar PT Pegadaian (Persero), Benzani (kiri) menjadi salah satu pembicara dalam talkshow Gebyar UKM (usaha kecil menengah) "UKM Jaman Now" yang berlangsung di Ruang Pola, kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Selasa (23/10). Selain Benzani turut hadir sebagai narasumber dari pihak Pertamina yang diwakili oleh Denny Saputra. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Prov Sulsel Abdul malik Faisal dan Pihak BNI Nurlina Mappaosong. Pameran yang diselenggarakan Markplus INC dan ICSB ( International Council For Small Busines bekerjasama Dinas Koperasi Sulsel ini diikuti 437 UKM yang berasal dari kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.